Ist dieser Hammer das Tor zur Titelverteidigung?

Er hatte es nicht immer einfach in dieser Saison. Vincent Kompany ist schliesslich auch schon 33 und hat ab und an mit Verletzungen zu kämpfen. So kommt er am Montagabend erst zum sechszehnten Mal zum Einsatz in dieser Premier-League-Saison. Manchester Citys Captain ist er trotzdem. Und wie ein Captain geht der Belgier voran, als die Sky Blues es einfach nicht schaffen, Leicester City zu bezwingen.