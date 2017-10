Kasami, ein Reisender ohne Navi

Den Ratschlag hat Pajtim Kasami von seinem berühmten Berater Mino Raiola mit auf den Weg bekommen: Er solle auf sich schauen, seine Leistungen erbringen. Dann werde er auch belohnt.

Diese Worte im Kopf, lässt sich vieles akzeptieren: Vereinswechsel, Nichtnominationen, Rückschläge. Am Ende kommt schliesslich alles gut.

Pajtim Kasami sitzt Mitte September in einem Kunstledersessel im wenig schmucken Dreisternhotel La Porte d’Octodure in Martigny. Der Komplex ist auch Vereinszentrale des FC Sion und Firmensitz der Christian Constantin SA, des Bauunternehmens des umstrittenen Klubpräsidenten. Das klägliche Cupausscheiden bei Stade Lausanne-Ouchy aus der 1. Liga liegt wenige Tage zurück, die Attacke von Constantin auf Teleclub-Experte Rolf Fringer steht kurz bevor. Die Zeiten, in denen sich Kasami in einem neuen Umfeld zurechtfinden muss, sind unruhig.

Zweifelhafter Ruf

Martigny, Sitten: Es sind nicht die Städte, in die man Pajtim Kasami vor Jahren verortet hätte. Eher Mailand oder Madrid. Der Mittelfeldspieler galt als grosses Talent, er spielte im Nachwuchs von Liverpool und Lazio Rom, wurde mit der Schweizer U-17 Weltmeister. Technisch versiert, schussstark, gross und kräftig, schien Kasamis Weg nach oben vorgezeichnet.

Aber er ist nie angekommen, seine Karriere ist ein Auf und Ab, mit wenig Konstanten. In den letzten neun Jahren spielte Kasami in vier Ländern, der FC Sion ist sein bereits zehnter Verein. Dem Schweiz-Mazedonier haftet der Ruf eines ungeduldigen Nomaden an, der bei seiner Karriereplanung selten die sportlichen Kriterien am stärksten gewichtete.

Ist er gut beraten?

Berater mit vielen Vorzügen

Während Pajtim Kasami stagnierte, ist sein Berater Mino Raiola in den letzten Jahren immer grösser geworden, das Portfolio des Italieners umfasst eini­ge der begehrtesten Fussballer weltweit. Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin «Forbes» veröffentlichte Ende September eine Liste mit den reichsten und mächtigsten Sportagenten der Welt. Raiola, der im Steuerparadies Monaco residiert, belegt darin Rang 10. Alleine mit dem Wechsel von Paul Pogba 2016 von Juventus Turin zu Manchester United verdiente er 49 Millionen Euro. Spielt da Kasami, dessen Marktwert vergleichsweise tief ist, überhaupt eine Rolle?

Kasami und Raiola kennen sich schon lange, seit der Schweizer 18 ist, wird er vom Italiener beraten. Kasami schwärmt, das Verhältnis mit Raiola sei «sehr eng». Der 49-Jährige habe einen speziellen Charakter, es gebe auch mal Meinungsverschiedenheiten, sagt Kasami. «Er ist keiner dieser Berater, die sich jeden Tag melden und fragen, wie das Training gewesen sei. Aber brauchst du ihn, ist er für dich da.»

Zum Service, den Raiolas Firma bietet, zählen Physiotherapeuten, welche die Spieler regelmässig bei den Klubs besuchen, Assistenten, die einem vieles abnehmen. Und da ist immer auch noch das Gefühl, zu etwas Grossem zu gehören. Mit Pogba traf sich Kasami einst vor dem Spiel von Olympiakos gegen Juventus im Hotel. Romelu Lukaku, ebenfalls ein Raiola-Klient, kennt er seit der Zeit bei Fulham. In London wohnte er im selben Gebäude wie der belgische Torjäger, der damals bei Chelsea unter Vertrag stand. Über Snapchat oder Whats­app stehe er manchmal in Kontakt mit anderen Spielern Raiolas, sagt Kasami. Diese Berührungspunkte mit der High Society des Fussballs sind ihm geblieben.

Die WM 2018 als Ziel

Der FC Sion sei seine Wahl gewesen, sagt Pajtim Kasami, nicht die von Mino Raiola. Den Zentrumsspieler beeindruckte, dass sich Christian Constantin schon im Juli um ihn bemühte. Und als sich abzuzeichnen begann, dass er beim neuen Trainer von Olympiakos Piräus schlechte Karten besass, begann er sich mit dem Wechsel zurück in die Schweiz zu befassen. Ende August, just vor dem Ende der Transferfrist, wurde der Wechsel vollzogen. Kasami findet, beim Walliser Klub habe er die Möglichkeit, sich für das Nationalteam zu empfehlen. Die WM 2018 ist sein grosses Ziel.

Während die U-17-Weltmeister Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Haris Seferovic zu festen Grössen im Nationalteam heranwuchsen, bringt es Kasami erst auf 12 Länderspiele. Seinen letzten Einsatz für die Schweiz bestritt er im März 2016, an einem tristen Dienstagabend im halb leeren Letzigrund bei der Testspielniederlage gegen Bosnien. Für die WM 2014 in Brasilien und die EM letztes Jahr in Frankreich wurde er nicht berücksichtigt.

In diesen Tagen, in denen sich das Nationalteam in Feusisberg auf die entscheidenden WM-Quali­fikationspartien gegen Ungarn und Portugal vorbereitet, bezieht Kasami in Montreux seine neue Wohnung. Für den verletzten Mittelfeldspieler Valon Behrami nominierte Nationaltrainer Vladimir Petkovic nicht ihn, sondern Stürmer Mario Gavranovic nach.

Keine Reue

Und so drängt sich im Gespräch mit Pajtim Kasami die Frage auf, ob für ihn nicht mehr dringelegen wäre. «Ich habe in meiner Karriere über 200 Partien bestritten. Und fast immer gespielt, egal, wo ich war», sagt er dazu. Er findet, ihn habe jeder Wechsel weiter­gebracht, menschlich wie fussballerisch.

So, als sei Sion nicht ein Abstieg, sondern Teil des grossen Ganzen. (Berner Zeitung)