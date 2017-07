Kein Schweizer Märchen

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hat an der EM in der Niederlande die Qualifikation für die Viertelfinals verpasst. Beim 1:1 gegen Frankreich in Breda verpasste die SFV-Auswahl den zwingend nötigen Sieg, nachdem sie bis zur 76. Minute noch 1:0 geführt hatte.

Ein direkt verwandelter Freistoss von Camille Abily eine Viertelstunde vor Schluss liess die Schweizer Träume vom grossen Coup gegen die Nummer 3 des Fifa-Rankings platzen. Die Nummer 10 von «Les Bleues» glich den Führungstreffer von Ana-Maria Crnogorcevic (19.) aus und bewahrte den Turnier-Mitfavoriten vor dem blamablen Ausscheiden nach der Vorrunde.

Zur tragischen Figur im Schweizer Team avancierte die zuvor starke Torhüterin Gaëlle Thalmann, die den nicht allzu scharf und platziert geschossenen Ball passieren liess. In der Schlussphase stemmte sich die SFV-Auswahl noch einmal gegen das Ausscheiden.

In der 83. Minute traf Crnogorcevic nach einem Corner aus aussichtsreicher Situation den Ball nicht richtig, Sekunden vor dem Schlusspfiff bot sich Ramona Bachmann noch eine Freistosschance. Der Schuss der Chelsea-Stürmerin parierte Sarah Bouhaddi im französischen Tor aber souverän.

«Mehr geht nicht»

Als «Spiel des Jahres» hatte Martina Voss-Tecklenburg die Partie gegen Frankreich bezeichnet. Dementsprechend engagiert und konzentriert traten die Schweizerinnen auf. Sie waren sich der Wichtigkeit der Aufgabe bewusst und boten eine disziplinierte und kämpferisch einwandfreie Leistung.

Und nach dem Platzverweis gegen Eve Perisset (17.) und dem 1:0 durch Crnogorcevic kontrollierten sie gegen die technisch und spielerisch starken Französinnen über weite Strecken die Partie – bis sie durch den Fauxpas Thalmanns um die Früchte ihrer Arbeit gebracht wurden.

«Ich weiss nicht, was ich im Moment sagen soll. Es fühlt sich einfach leer an. Mein Foul, das zum Freistoss und zum Gegentor führte, war einfach unnötig», sagte die Steffisburgerin Crnogorcevic nach der Niederlage. Auch Voss-Tecklenburg zeigte sich natürlich enttäuscht, sah aber auch das Positive: «Ich glaube, wir haben eine tolle Leistung gezeigt. Mehr geht nicht, was Leidenschaft und Einsatz angeht.» (Berner Zeitung)