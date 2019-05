Liebes SRF-Fussballteam, wir haben eine kleine Bitte

Beim SRF Fussball machen sie einen grossartigen Job. Wie grossartig genau, bewies der geschwätzige neue Konkurrent Teleclub in dieser Champions-League-Saison eindrücklich.

Trotzdem haben wir eine kleine Bitte: Hört mit dem «gleichwohl» auf. Niemand, der schönes Deutsch spricht, sagt «gleichwohl». Im gesamten deutschsprachigen Fernsehen sagen sie das Wort vielleicht zweimal pro Jahr – bei euch hörte man es an einem Fussballabend schon zehnfach. «Gleichwohl Messi in Topform ist, hat Barcelona noch nicht gewonnen.» Oder: «Die Spieler sind müde, gleichwohl stürmen sie nach vorn.» Wem tut das nicht in den Ohren weh?