Manchester City weiter auf Meisterkurs

Manchester City bleibt auf Meisterkurs und liegt wieder einen Punkt vor Liverpool. Das Team von Pep Guardiola gewann das Derby im Old Trafford gegen die United dank Toren von Bernardo Silva (54.) und Leroy Sané (66.) 2:0. Dank des Sieges liegt die Titelverteidigung für City in den eigenen Händen. Liverpool muss in den letzten drei Runden auf einen Ausrutscher des Kontrahenten hoffen, wenn es seinen ersten Meistertitel seit 29 Jahren - und den ersten in der Premier League - gewinnen will.