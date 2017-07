Norwegens Frauen blamieren sich an EM

Norwegen droht in der EM-Kampagne ein Debakel. Eine der besten Frauen-Equipen der letzten 20 Jahre unterlag an der Endrunde in den Niederlanden dem Turnier-Debütanten Belgien 0:2.

Elke Van Gorp, im Klub-Alltag beim RSC Anderlecht engagiert, leitete den überraschenden Untergang der letztplatzierten Nordländerinnen in der 59. Minute ein. Nach einem Abpraller der gegnerischen Torhüterin reagierte die 22-Jährige schneller als die düpierte Abwehr der enttäuschenden Ex-Titelanwärterinnen.

Spätestens nach dem 2:0 Caymans bahnte sich der Coup der «Red Flames» an. Innerhalb von fünf Tagen leistete sich das punktelose Norwegen gegen die Gastgeberinnen und die aufstrebende belgische Equipe zwei Fehltritte, mit denen in dieser Form nicht zu rechnen war.

Oranje-Frauen mit knappem Sieg

Norwegen hat zwar bereits an der WM vor zwei Jahren mit dem Aus im Achtelfinal einen empfindlichen Rückschlag erlitten, aber angesichts von vier Top-4-Klassierungen in Folge auf EM-Level blieben die Ansprüche der zweifachen Titelträgerinnen hoch.

Um sich noch für die Viertelfinals zu qualifizieren, benötigt Norwegen im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark einen hohen Sieg und muss gleichzeitig auf eine Niederlage von Belgien gegen Gastgeber Niederlande hoffen. Im zweiten Spiel von heute kam Gastgeber Niederlande zum zweiten knappen Sieg – 1:0 gegen Dänemark. Damit stehen die Oranje-Frauen mit eineinhalb Beinen in der K.o.-Phase. (nag/sda)