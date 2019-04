Odey schiesst Zürich zum Sieg

Chancen für weitere Tore gab es auf beiden Seiten, vor allem zwischen der 59. Minute und dem 1:0 war viel los. Unter anderem trafen Pajtim Kasami für Sion in dieser Phase den Pfosten und Mirlind Kryeziu für den FCZ die Unterlatte und streifte ein Schuss von Bastien Toma die Latte des Zürcher Tores.

Dem FCZ gehörte gemessen an den Chancen und Spielanteilen die erste Halbzeit, Sion die zweite. In der Schlussphase wurde Sions Captain Xavier Kouassi zum fünften Mal in der Super League des Feldes verwiesen. Er sah wegen eines Fouls die zweite Gelbe Karte.

Der Sieg kam für den FCZ, bei dem Trainer Ludovic Magnin seine Sperre in der Loge absass, zum richtigen Zeitpunkt. Das zwischenzeitlich auf einen Punkt geschmolzene Polster auf den Barrageplatz beträgt nun wieder vier Punkte.

St. Gallen findet sich im Abstiegskampf wieder

Mit dem 0:3 gegen Basel, der achten Heimniederlage in dieser Saison, rutscht der FC St. Gallen mitten in den Abstiegskampf. Der in allen Belangen überlegene FCB bleibt in diesem Jahr ungeschlagen. Ricky van Wolfswinkel mit einem Kopfballtor in der 21. Minute nach Massflanke von Blas Riveros, Samuele Campo (65.) nach herrlichem Doppelpass mit Kevin Bua sowie Valentin Stocker (82.) erneut nach einem Assist von Bua markierten die Treffer im einseitigen Kräftemessen. St. Gallen fehlte es weder an Einsatz und Willen, sondern schlicht an Klasse und Qualität, um Basel Paroli bieten zu können. Die Mannschaft von Peter Zeidler wirkt stumpf, ideenlos, verunsichert und unentschlossen. Stets wird mit dem gleichen System versucht, den Ball ins gegnerische Tor zu kombinieren statt Spielverlagerungen vorzunehmen oder entschlossen aus Distanz das Glück zu suchen. Zudem fehlt es an der Passqualität und am Umsetzungsvermögen.

FCB-Trainer Marcel Koller liess rotieren, was dem Spielfluss aber keinesfalls störte. Die Gäste liessen St. Gallen geschickt auflaufen, machten die Räume eng und konterten, einmal in Ballbesitz, genau, schnell und gekonnt. Das Resultat widerspiegelt die klaren Verhältnisse. Es bestand in diesem Spiel vor 13'755 Besuchern ein Klassenunterschied.

YB mit Remis zum Jubiläum

Im vierten und letzten Saisonspiel gegen Lugano geben die Young Boys erstmals einen Punkt ab. Vier spektakuläre Tore im Stade de Suisse führen zum gerechten 2:2. Am Jahrestag der unvergesslichen Meisternacht von 2018 sahen die über 27'000 Zuschauer über einige Spielphasen Leerlauf, aber auch Spektakel und vor allem wunderschöne Tore. Dazu gehörte nach bereits acht Minuten das Tor von Luganos brasilianischem Stürmer Carlinhos. Er tauchte am näheren Pfosten auf eine Hereingabe von Numa Lavanchy und kam dem ebenfalls tauchenden Sandro Lauper ein paar Zentimeter zuvor. Der Kopfball kam aus spitzem Winkel, dennoch konnte Goalie David von Ballmoos nicht reagieren.