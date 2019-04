Rekordjagd und Abschiedstournee für YB

Also, um was geht es für YB noch in den letzten sieben Runden? Um jede Menge weitere Rekorde beispielsweise. «Die Konstanz, die wir an den Tag legen, ist enorm beeindruckend», sagt Sportchef Christoph Spycher. «Der Hunger des Teams ist zu spüren.» Die Spieler selber reden davon, sich in den Geschichts­büchern verewigen zu wollen, es soll eine Saison für die Ewigkeit werden. Deshalb darf an dieser Stelle noch einmal daran erinnert werden, in welchen Disziplinen die Höchstleistungen Basels geknackt werden können.

Basels Bestwerte wackeln

Am prestigeträchtigsten wäre natürlich der Punkterekord, den der FCB vor zwei Jahren aufgestellt hat. Um diese 86 Punkte zu überflügeln, würde es YB (78 Zähler) theoretisch genügen, dreimal zu gewinnen und viermal zu verlieren. Aber sogar nur ein Sieg würde reichen, kämen sechs Remis dazu.

Ebenfalls sehr realistisch ist es, die Spielzeit mit einem neuen Rekordvorsprung zu beenden. Basel lag 2012 am Ende 20 Punkte vor Luzern – und liegt aktuell 25 Zähler hinter den Young Boys. Interessant ist übrigens auch, dass der Dritte Thun genau halb so viele Punkte aufweist wie der alte, neue Meister.

Nicht verbessern lässt sich die Bestmarke Basels aus der Saison 2016/2017, vom 1. bis zum 36. Spieltag ganz oben gestanden zu haben. Aber genau das Gleiche werden die Young Boys erreichen. Bezüglich Toren (92 in der Saison 2016/2017), erhaltener Treffer (31, 2012/2013) sowie bestes Torverhältnis (plus 54, 2003/2004) sind sie mit 79:27 Toren (plus 52) ebenfalls formidabel unterwegs – gefordert ist nun vor allem die Defensive.

Ach ja: Am wenigsten Niederlagen kassierte Basel 2013/2014 und 2016/2017 mit zwei, auch da lockt eine historische Saison. Und um den bereits letzte Saison egalisierten FCB-Bestwert von 26 Siegen in einer Spielzeit zu übertreffen, benötigt YB nur noch zwei Dreier.