So heissen die grössten Duelle in Fussball-Europa

Am Samstag treffen in der deutschen Bundesliga die Erzrivalen Borussia Dortmund und Schalke 04 aufeinander. Am gleichen Tag kommt es auch in Italien zu einem der ganz grossen nationalen Duelle: Inter Mailand empfängt Juventus Turin. Wenn sie gegeneinander antreten, gehen die Emotionen hoch. Schon Tage vor dem Spiel wird über kaum etwas anderes geredet. Die Stadien sind stets ausverkauft, die Fussballer motiviert von den Zehenspitzen bis an die Haarwurzeln.