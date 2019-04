Thun steht dank Offside-Tor im Cupfinal

Umstrittene Entscheidung: Dejan Sorgic steht vor dem siegbringenden Treffer der Thuner im Offside. (Video: SRF)

«Um wirklich Geschichte zu schreiben, fehlt aber noch ein Spiel», sagte Nelson Ferreira. Der 36-Jährige, der einst auch beim FC Luzern spielte, war bereits 2005 dabei, als die Thuner mit der Qualifikation für die Champions League ein Märchen schrieben. Im zweiten Cupfinal der Klubgeschichte trifft der Tabellendritte der Super League am 19. Mai in Bern auf den Sieger des zweiten Halbfinals vom Donnerstag zwischen Zürich und Basel. Fehlen wird Captain Stefan Glarner wegen einer Gelbsperre.

Gelmi hatte den entscheidenden Angriff eingeleitet, Tosetti schlug die Flanke, die Zibung und dem FCL zum Verhängnis wurde. Tosetti hatten die Thuner in den letzten Wochen während ihrer sportlichen Misere in der Meisterschaft mit neun Spielen ohne Sieg schmerzhaft vermisst. Mitte der zweiten Halbzeit gab der beste Vorbereiter der Thuner sein Comeback und belohnte mit der Aktion in der 80. Minute sich und seine Mannschaft für einen kämpferisch einwandfreien Auftritt.



Stärkere Luzerner



Der FC Thun brauchte vor gut 12'000 Zuschauern aber auch das nötige Wettkampfglück - auch bei den Entscheiden der Schiedsrichter. «Es war ein brutal schwieriges Spiel. Wir hatten das nötige Glück und mussten den Final erleiden», sagte Thuns Trainer Marc Schneider. Luzern stand in der zweiten Halbzeit dem Führungstor näher. Blessing Eleke verfehlte das Tor nur knapp (54.) und mit der Einwechslung von Pascal Schürpf, dem Doppel-Torschützen beim furiosen 4:0 in den Viertelfinals gegen Meister Young Boys, erhöhte das Heimteam den Druck noch einmal.

Ein Treffer gelang dem Team von Thomas Häberli aber nicht mehr, auch wenn es in der fünfminütigen Nachspielzeit mit aller Macht den Ausgleich suchte. Klare Torchancen erspielte sich der FCL nicht, so dass eine weitere Heimniederlage resultierte. Luzern ist in der Super League das schwächste Heimteam. «Wir haben enorm viel Aufwand betrieben und uns dafür nicht belohnt», sagte Häberli.