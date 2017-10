Tribüne stürzt während Match ein – 29 Verletzte

Während eines Fussballspiels in Frankreich hat sich am Samstagabend ein schweres Unglück ereignet: Mindestens 29 Fans wurden verletzt, als im Stadion von Amiens eine Zuschauertribüne einstürzte. Nach Angaben der Behörden gab es fünf Schwerverletzte. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein.

Die Zuschauer verfolgten das Erstligaspiel zwischen Amiens SC und OSC Lille. Als sich einer der Spieler von Lille zum Torjubel den Fans auf der Tribüne näherte, brach aus zunächst ungeklärter Ursache ein Sicherheitsgeländer und mehrere dutzend Lille-Fans stürzten etwa 1,50 Meter in die Tiefe.

Der Schiedsrichter brach das Spiel ab, Rot-Kreuz-Helfer und Feuerwehrleute versorgten die Verletzten. «Das ist ganz plötzlich passiert. Ich weiss nicht einmal, wer das Tor geschossen hat», berichtete der 21-jährige Georges Penel, der sich bei dem Unglück an Bein und Rücken verletzte. Auch drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren waren unter den Opfern.

Notfallplan eingesetzt

Frankreichs Innenminister Gérard Collomb setzte einen Notfallplan in Kraft; der Staatsanwalt von Amiens, Alexandre de Bosschère, erklärte, eine Untersuchung seiner Behörde müsse nun klären, weshalb das Geländer auf der Tribüne brechen konnte. Das Stade de la Licorne von Amiens im Norden Frankreichs fasst rund 12'000 Zuschauer. In der 1999 eingeweihten Sportstätte finden derzeit Renovierungsarbeiten statt.

Der Präsident des Amiens SC, Bernard Joannin, wies in einer ersten Reaktion jede Spekulation über Mängel an der Tribüne zurück. Vielmehr machte er das unverantwortliche Verhalten einiger Fans als eine mögliche Unfallursache aus. Die Polizei habe 200 Ultras im Fanblock von Lille registriert, die «sehr aufgeregt» gewesen seien. Mehr als 500 Fans hätten sich in chaotischer Weise an dem Geländer gedrängt, sagte Joannin. Dieses sei aber «in tadellosem Zustand» gewesen. (chi/chk/AFP)