United siegt dank Pogba, Spurs erfüllen Pflicht

Fernab der führenden Manchester City und Liverpool behauptete Tottenham dank dem ungefährdeten Sieg einen Tabellenplatz, mit dem sie auch nächste Saison in der Königsklasse teilnehmen könnten.

United-Sieg dank Penalty-Toren

Manchester United benötigte zwei von Paul Pogba verwandelte Foulpenaltys, um das Heimspiel gegen West Ham United 2:1 zu gewinnen. Das Siegestor fiel in der 80. Minute. Manchester United wahrte sich damit die Chance, die Meisterschaft unter den ersten vier, also in den Champions-League-Plätzen, zu beenden. Der Rückstand auf das viertplatzierte Chelsea beträgt zwei Punkte.

Telegramm und Rangliste:

Tottenham Hotspur - Huddersfield Town 4:0 (2:0). – 58'308 Zuschauer. – Tore: 24. Wanyama 1:0. 27. Lucas 2:0. 87. Lucas 3:0. 93. Lucas 4:0. – Bemerkungen: Huddersfield Town mit Hadergjonaj.

Manchester United - West Ham United 2:1 (1:0). – 74'478 Zuschauer. – Tore: 19. Pogba (Foulpenalty) 1:0. 49. Anderson 1:1. 80. Pogba (Foulpenalty) 2:1.

Weitere Resultate vom Samstag: Brighton & Hove Albion - Bournemouth 0:5. Burnley - Cardiff City 2:0. Fulham - Everton 2:0. Southampton - Wolverhampton 3:1.

Rangliste: 1. Liverpool 33/82 (75:20). 2. Manchester City 32/80 (83:21). 3. Tottenham Hotspur 33/67 (64:34). 4. Chelsea 33/66 (57:34). 5. Manchester United 33/64 (63:44). 6. Arsenal 32/63 (65:40). 7. Wolverhampton 33/47 (41:42). 8. Leicester City 34/47 (46:45). 9. Watford 32/46 (47:47). 10. Everton 34/46 (46:44). 11. West Ham United 34/42 (42:52). 12. Bournemouth 34/41 (49:61). 13. Crystal Palace 33/39 (39:43). 14. Burnley 34/39 (42:60). 15. Newcastle United 34/38 (32:43). 16. Southampton 33/36 (39:54). 17. Brighton & Hove Albion 32/33 (32:51). 18. Cardiff City 33/28 (28:63). 19. Fulham 34/20 (32:76). 20. Huddersfield Town 34/14 (19:67).