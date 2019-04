«Unser Leader steht am Spielfeldrand»

Anfang Jahr legt Liverpools Trainer Jürgen Klopp eine Art Geständnis ab: «Ich habe in meinem Leben einige Fehler gemacht, und einer der grössten war, Sadio nicht nach Dortmund zu holen.» Die Rede war von Sadio Mané, einem Fussballer aus dem Departement Sédhiou in der Casamance, einer von tropischen Mangrovenwäldern geprägten Region in Senegal. Zu seiner Zeit als Borussia-Trainer hätte Klopp Mané 2014 nach Dortmund holen können. «Wir trafen uns in einem Büro und unterhielten uns. Danach war ich nicht überzeugt, und das war wirklich meine Schuld», sagte Klopp. Und fügte hinzu, dass er dem Leben dafür danke, «eine zweite Chance erhalten zu haben» – denn nun darf er mit dem Stürmer Mané in Liverpool zusammenarbeiten.