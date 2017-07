Wechselt Gerndt zu Lugano?

Es gibt in diesen Tagen einige Akteure, die bei YB keine grosse Rolle spielen. Dazu gehört Stürmer Alexander Gerndt, der bei Trainer Adi Hütter einen schweren Stand hat. Der Schwede ­figurierte gegen Basel und bei Dynamo Kiew nicht mal im Aufgebot. Er ist im Sturm nur die Nummer 4 hinter Guillaume Hoarau, Roger Assalé sowie Zugang Jean-Pierre Nsamé. Und auch Christian Fassnacht kann im Angriff spielen.

Deshalb erstaunt es nicht, gibt es mal wieder Gerüchte um einen Abgang Gerndts. Der 31-Jährige, seit 2013 bei YB, blickt auch wegen Verletzungen auf komplizierte Zeiten zurück. Der frühere Torschützenkönig in Schweden wird regelmässig mit einer Rückkehr in die Heimat in Verbindung gebracht. Aber auch Lugano ist interessiert, es finden Gespräche statt, ein Wechsel ist gut möglich. Einen Ersatz würde YB nicht holen. (fdr)