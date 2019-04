Wo Arsenal und Barcelona absteigen würden

Ligue 1: Der Meister bleibt der gleiche

Um noch ein bisschen die Normalität zu wahren, schielen wir nach Frankreich. Dort nämlich ist Paris St-Germain in beiden Situationen Tabellenführer. Richtig, PSG, das jeden Sommer massig Geld ausgibt, ist die produktivste Mannschaft, wenn man nur die französischen Treffer zählt. Das hängt natürlich vor allem mit einem Mann zusammen. Kylian Mbappé ist momentan Liga-Topskorer.

In der realen Tabelle hat PSG den Meistertitel quasi gesichert, in dieser fiktiven wäre der Kampf mit Olympique Lyon in vollem Gange. Lyon liegt in der französischen Meisterschaft auf Platz 3. Frankreich bringt also gleich zwei Teams aus den Top-4 in die gleichen Regionen der Tabelle mit nur nationalen Torschützen. Das schafft von den besten fünf Ligen in Europa nur Deutschland.