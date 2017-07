YB macht zu viele Geschenke

Der positive YB-Flow der letzten Tage erhält bereits vor der Be­gegnung Rückschläge. Flügelspieler Miralem Sulejmani fällt im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League bei Dynamo Kiew mit einer leichten Oberschenkelzerrung aus, er wird durch Christian Fassnacht ersetzt. Und Djibril Sow rückt zwar wie erwartet in die Auf­stellung, allerdings nicht für Michel Aebischer, sondern für den formstarken Roger Assalé.

Trainer Adi Hütter entscheidet sich für eine defensivere Formation, YB gruppiert sich im 4-1-4-1-System mit einem verstärkten zen­tralen Mittelfeld. Man kann das vorsichtig nennen oder vernünftig oder auch ängstlich, auf jeden Fall unterstreicht die personelle Auswahl Hütters den Respekt vor Dynamo Kiew. «Wir wollten gegen dieses starke Team nicht ins offene Messer laufen», sagt er.

Grobe Patzer in der Defensive

Die taktischen Pläne der Young Boys gehen in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht auf. Sie sind in einer zerfahrenen Partie ebenbürtig, aber leisten sich zwei schlimme Aussetzer, die Andrei Jarmolenko eiskalt bestraft. Zuerst trifft der Kiewer Ausnahmespieler nach einer Viertelstunde zum 1:0 – im Anschluss an einen YB-Einwurf!

Guillaume Hoarau verliert den Ball leichtfertig, Jarmolenko umspielt Steve von Bergen, am Ende überwindet er auch Goalie David von Ballmoos elegant. Rund 20 Minuten später steht ein grober Fehlpass Loris Benitos am Ursprung des zweiten Gegentores.

Kiew schaltet überfallartig um, Jarmolenko bittet von Bergen zum Tänzchen, in der Mitte lenkt Dieumerci Mbokani die Hereingabe herrlich mit dem Absatz ins Netz. Es ist ein Traumtor des kongolesischen Stürmers mit dem gewöhnungsbedürftigen Vornamen. Und aus Berner Sicht, Herrgott noch einmal, läuft in der ersten Hälfte deutlich zu vieles schief dazu, auf diesem Niveau bestehen zu können.

Die vielen Kiew-Chancen

Und die schlechten Nachrichten reissen für YB nach dem Seitenwechsel nicht ab. Vorkämpfer Sékou Sanogo muss das Feld früh angeschlagen verlassen, nun korrigiert Hütter seine Defensiv­taktik, beordert Assalé aufs Feld – und bald auch den robusten Leonardo Bertone für Aebischer.

Besser gerät der Auftritt der zögerlichen Gäste nicht, im Gegenteil, die Kiewer erspielen sich jede Menge De-luxe-Gelegenheiten, um das Skore zu erhöhen. Mbokani verfehlt das Tor mit zwei Kopfbällen knapp, Tamas Kadar köpfelt an die Latte, in der 66. Minute benötigt es eine Grosstat von David von Ballmoos dafür, das dritte Gegentor zu ver­hindern. Der YB-Goalie pariert einen Abschluss von Nikita Korzun mirakulös mit dem Fuss.

Andrei Jarmolenko gönnt sich derweil am linken Flügel seine verdienten Kunstpausen, doch wenn der gross gewachsene Dribbler zu seinen Hochgeschwindigkeitsaktionen ansetzt, wackelt die YB-Defensive. In den letzten 5 Minuten vergibt der Künstler ebenfalls zwei ausgezeichnete Chancen. Die beste Nachricht aus Berner Optik nach 90 Minuten ist das Resultat, wobei Verteidiger Kasim Nuhu kurz vor Spielende sogar noch eine Kopfballchance kläglich vergibt.

Turbulente Nachspielzeit

Doch in den ersten Sekunden der Nachspielzeit verwandeln die Young Boys einen für sie trost­losen Abend überraschend – und temporär – in einen erfreulichen. Kevin Mbabu und Assalé kombinieren sich über rechts nach vorne, im Zentrum reüssiert Fassnacht in der 91. Minute mit dem Kopf. D

as defensiv enorm anfällige YB bringt es jedoch fertig, die dank des Auswärtstores auf einmal ansprechende Ausgangslage in der 93. Minute wieder zu verspielen. Dynamos Torhüter Maksim Koval spediert den Ball lang und hoch nach vorne, Hoarau und Nuhu verschätzen sich, Denis Garmash steht plötzlich allein vor dem Tor und trifft ganz spät zum 3:1.

Selbst im Amateurfussball würde man das YB-Defensivverhalten ungeschickt nennen. Immerhin präsentiert sich die ­Situation für die Young Boys vor dem Rückspiel am 2. August in Bern nach der turbulenten Überzeit positiver als vorher – 1:3 ist besser als 0:2.

