Zwischen Glorie und Chaos

Langsam naht der Sommer der Entscheidungen. Und gerade in den grossen Fussballländern geht es überhitzt zu und her. Nirgends scheint es schlimmer als in Deutschland.

Aufruhr in Deutschland

Was war das wieder für ein Wochenende in der Bundesliga. Schalke gewinnt in Dortmund 4:2, aber Schalke hat auch ein paar Unverbesserliche in seiner Kurve, die auf einem Transparent die Botschaft verkünden: «Immer noch eine Bombenidee, Freiheit für Sergej W.» Das ist der kranke Geist, der vor genau zwei Jahren versuchte, den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund in die Luft zu sprengen.