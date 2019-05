Aarau führt den Favoriten aus der Super League vor

Das Hinspiel in der Barrage um einen Platz in der Super League hat ein nie erwartetes Ergebnis gebracht. Der Challenge-League-Vertreter FC Aarau siegte bei Neuchâtel Xamax 4:0. In der Pause steht es 3:0.

Die Neuenburger Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz hat für das Rückspiel in Aarau vom Sonntag um 16 Uhr eine so gut wie unlösbare Aufgabe vor sich. Die Aufgabe wird noch umso schwieriger werden, als Topskorer Raphaël Nuzzolo fehlen wird. Der Bieler verlor nach 52 Minuten in der Maladière die Beherrschung und spuckte in Richtung von Schiedsrichter Stephan Klossner. Die Rote Karte war unumgänglich.