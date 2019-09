Arsenal verspielt Führung in Watford

Pierre-Emerick Aubameyang hatte die Gäste mit einem Doppelschlag in der 21. und 32. Minute in Front geschossen. Aber Tom Cleverley (53.) und Roberto Pereyra (81.) per Elfmeter nach einem Foul von David Luiz sorgten dafür, dass Watford einen Punkt aus dem Spiel mitnehmen konnte. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein komplett anderes Spiel – in der ersten Halbzeit dominierte Arsenal klar, nach der Pause dagegen hatte Watford die besseren Chancen. In den Schlussminuten verhinderte Arsenal-Goalie Bernd Leno mit einem starken Reflex gar eine Niederlage für sein Team.

Ermutigende Rückkehr von Sanchez Flores

Watford, in dieser Saison noch sieglos, zeigte sich in der zweiten Spielhälfte deutlich verbessert. Der Match war das Debüt des neuen Trainers Quique Sanchez Flores. Sanchez Flores folgte auf seinen spanischen Landsmann Javi Gracia. Von Juni 2015 bis Mai 2016 war er bereits für Watford tätig gewesen.

Auch Arsenals Form könnte besser sein, die Gunners haben seit drei Spielen nicht mehr gewonnen. Auf die klare 1:3-Niederlage gegen Liverpool folgte das Unentschieden gegen Tottenham. Gegen Watford verpasste es den Befreiungsschlag. Am Donnerstag steht für Arsenal das erste Gruppenspiel in der Europa League auf dem Programm, das Team aus Nordlondon spielt auswärts gegen Adi Hütters Eintracht Frankfurt. In der Liga ist der nächste Gegner Aufsteiger Aston Villa.

Everton kommt nicht von Fleck



Ebenfalls enttäuschend spielte Everton. Der Club aus Liverpool, mit Ambitionen auf einen Europa-League-Platz in die Saison gestartet, verlor in Bournemouth 1:3. Der englische Nationalstürmer Callum Wilson sorgte mit zwei Toren für die Differenz zwischen den beiden Teams. Nach fünf Spielen haben beide Mannschaften sieben Punkte auf dem Konto.

Telegramme:

Watford - Arsenal 2:2 (0:2)

Vicarage Road. – 21 360 Zuschauer. – Tore: 21. Aubameyang 0:1. 32. Aubameyang 0:2. 53. Cleverley 1:2. 81. Pereyra (Foulpenalty) 2:2. – Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (Captain).

Bournemouth - Everton 3:1 (1:1)

Vitality Stadium. – Tore: 23. C. Wilson 1:0. 44. Calvert-Lewin 1:1. 67. Fraser 2:1. 72. C. Wilson 3:1.