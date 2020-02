Die nächste Hürde für den FCB ist Frankfurt oder Salzburg Attraktives Los für den FC Basel im Achtelfinal der Europa Legaue. Er muss nach Deutschland oder Österreich. heg

Taulant Xhaka will mit dem FC Basel auch im Achtelfinal der Europa League brillieren. (Bild: Freshfocus)

Eintracht Frankfurt oder RB Salzburg heisst der nächste Gegner des FC Basel in der Europa League. Dies ergab die Auslosung am Uefa-Hauptsitz in Nyon. Gegen wen der FCB im Achtelfinal wirklich spielt, wird erst am Freitagabend bekannt. Die Partie wurde wegen Sturmböen von Donnerstag auf Freitag verschoben.

Klar ist bereits, dass Basel am 12. März zuerst auswärts antritt. Der Schweizer Vertreter kommt vorläufig um ein Geisterspiel herum, da der Bundesrat wegen dem ausbreitenden Corona-Virus Sportanlässe mit mehr als 1000 Zuschauern bis am 15. März verboten hat. Das Rückspiel findet am 19. März in Basel statt.

Novum gegen Frankfurt

Würden die Basler auf Frankfurt treffen, wäre es eine Premiere. Europäisch hat der FCB noch nie gegen den deutschen Vertreter gespielt. Gegen RB Salzburg kam es bisher zu einer Begegnung. Ebenfalls im Achtelfinal der Europa League – in der Saison 2013/14. Der FC Basel behielt das bessere Ende für sich. Er spielte zuhause 0:0 und gewann auswärts 2:1. Im Viertelfinal scheiterte der FCB dann an Valencia.