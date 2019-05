Ausgepresst wie eine Zitrone

Aber – diese verrückte Super League macht es möglich – noch immer ist auch Lugano auf Rang 3 und damit die direkte Qualifikation für die Europa League nur einen Punkt entfernt. Bloss acht Zähler haben die Thuner in den letzten 13 Ligapartien geholt, es ist die Bilanz eines Absteigers; dank der hervorragenden Vorrunde aber dürfen sie immer noch von kontinentalen Auftritten nächste Saison träumen. «Niemand erwartet von uns eine Teilnahme am Europacup», sagt Schneider. «Aber wenn man so lange vorne dabei ist, möchte man sich am Ende schon belohnen.»

Das Gespräch mit Hütter

Noch immer also hat kein Berner Club im Stade de Suisse einen Cupfinal gewonnen. Die Young Boys scheiterten dreimal, zuletzt als grosser Favorit vor einem Jahr gegen den FCZ (1:2). Ungefähr zu dieser Zeit traf sich Marc Schneider zufälligerweise mit dem damaligen YB-Trainer Adi Hütter. Die beiden waren im Mai 2018 im gleichen Berner Restaurant beim Nachtessen, Schneider feierte den Geburtstag seiner Frau, und redeten über eine Stunde zusammen. «Adi Hütters Art und seine Arbeit faszinieren mich», sagt Schneider, «ich kann viel von ihm lernen.»

Adi Hütter

(Bild: Keystone)

Mitgenommen aus dem Gespräch hat er unter anderem die gemeinsame Überzeugung, sich von Experten beraten zu lassen. Mittlerweile muss ein Fussballtrainer ja in sehr vielen Bereichen kompetent sein, in der Psychologie wie in der Teamführung, in der Sportmedizin wie im Auftreten. Hütter lässt sich in all diesen Punkten und in einigen weiteren von Spezialisten unterstützen und tauscht sich immer wieder mit ihnen aus. «Man kann und muss nicht überall der Beste sein», sagt auch Schneider. «Deshalb ist es wichtig, sich Ratschläge zu holen. Da muss man als Trainer investieren.» Sehr wichtig sei für ihn die Führung der Spieler, sagt der 38-Jährige, in diesem Gebiet wird er eng von einem Experten begleitet. «Ich bin ein junger Trainer und möchte mich überall verbessern.»

Eintrachts Einbruch

Mit Adi Hütter steht Schneider immer noch regelmässig in Kontakt. Die beiden erleben eine sehr ähnliche Saison. Auch Hütter lief es mit Eintracht Frankfurt über weite Strecken prächtig, sein Team begeisterte Fussballdeutschland, lief mit grandiosen Leistungen durch die Europa League – und lag nach 28 Runden in der Bundesliga vier Punkte und mehr vor den Konkurrenten im Kampf um eine Champions-League-Teilnahme auf Rang 4. Doch Frankfurt brach brutal ein, holte in den letzten sechs Spieltagen nur zwei Remis, aus einem Vorsprung von zehn Punkten auf Leverkusen wurde innerhalb von sechs Runden ein Rückstand von vier. Der Höhenflug in der Europa League zehrte an den Kräften, im Halbfinal schied Frankfurt nach heroischem Kampf beim Weltclub Chelsea erst im Elfmeterschiessen aus.

Am Samstag sah es sogar so aus, als ob die Eintracht am Ende nur den achten Platz belegen und damit den Europacup verpassen würde. Weil aber Hoffenheim (mal wieder) eine Führung preisgab und nach 2:0 noch 2:4 in Mainz verlor, rettete sich Frankfurt gerade noch in die Europa-League-Qualifikation.

Treffen mit Frankfurt?

Nach dem 1:5 am Samstag beim neuen und alten Meister Bayern München sagte Adi Hütter, Eintracht Frankfurt dürfe trotz der schwierigen Schlussphase zufrieden und stolz sein. «Wir haben unsere Fans begeistert und legendäre Partien erlebt. Aber das war unsere 50. Begegnung in dieser Saison, die Spieler sind ausgepresst wie eine Zitrone.»

So wirken in diesen Wochen auch die Thuner Akteure. Möglicherweise verteidigen sie in den nächsten Tagen eine Top-5-Platzierung, vielleicht retten sie sich als Vierte oder Fünfte ebenfalls mit letzter Kraft in die Europa-League-Qualifikation.

Dort könnte Schneiders Thun im Sommer auf Hütters Frankfurt treffen.