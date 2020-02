Thun feiert in Basel einen wertvollen Sieg

Nach einer ereignislosen ersten Hälfte waren die Basler nach der Pause zwar das bessere Team und hatte einige gute Chancen, in Führung zu gehen. Aber dann nutzten die Gäste aus dem Berner Oberland eine ihrer wenigen Möglichkeiten zum einzigen Tor des Abends: Nach einer FCB-Ecke enteilte Ridge Munsy den Basler Spielern und schloss den Konter zum ersten Thuner Sieg in Basel seit dem November 2010 erfolgreich ab.

Die Diskussionen gehen weiter

Während die Thuner sich über ihren dritten Sieg im vierten Spiel des Jahres 2020 freuen können, werden nun beim FCB die Diskussionen wieder los. Am Sonntag können St. Gallen und YB sich an der Tabellenspitze absetzen. Und vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Apoel Nikosia in der Europa League befinden sich die Basler wieder mitten in der Diskussion um ihren aktuellen Formstand. Und nicht zuletzt auch in der Diskussion um Trainer Marcel Koller, dessen Zukunft auch weiterhin nicht geklärt ist.

Neuchâtel Xamax hat zum ersten Mal seit Ende Oktober wieder gewinnen können. Das Team von Joël Magnin setzte sich auswärts in Sion 2:1 durch. Im Tabellenkeller kommt man damit gemeinsam mit Thun bis auf vier Zähler an die achtplatzierten Walliser heran.

Kouassi erweist Sion einen Bärendienst

Xamax hat den Sieg vor allem Xavier Kouassi zu verdanken. Wie schon vor zwei Wochen gegen den FC Zürich flog der Walliser vom Platz. Er stieg zweimal überhart in einen Zweikampf und kassierte in der 55. Minute folgerichtig die gelb-rote Karte. Arbenit Xhemajli packte anschliessend die Chance in Überzahl und köpfelte Xamax mit seinem zweiten Saisontreffer zum 2:1 ins Glück.

In der ersten Hälfte waren die Neuenburger mit ihrem ersten und einzigen Torschuss durch Raphaël Nuzzolo (33.) 1:0 in Führung gegangen. Seydou Doumbia glich für das eigentlich stärkere Sion zwar aus (48.) - doch Kouassis Platzverweis brachte die Walliser um Punkte und mitten in den Abstiegskampf.