Bayern will die Liste der Meister ergänzen

In der zweitletzten Runde der Bundesliga kann Bayern München am Samstagnachmittag das Meisterrennen mit einem Auswärtserfolg gegen Leipzig für sich entscheiden. Verfolger Dortmund liegt vier Punkte zurück, die Borussen empfangen Fortuna Düsseldorf. Es wäre der 7. Meistertitel der Bayern in Folge. Mit bislang insgesamt 28 Triumphen in der Vereinsgeschichte sind sie der deutsche Rekordmeister.