Bei Saisonabbruch reicht beim FC Luzern das Geld nicht Das Beispiel Luzern zeigt, wie knapp es bei den Schweizer Fussballclubs werden kann, wenn es nicht bald Spiele mit Zuschauern gibt.

Was für eine Ansage aus Luzern. Die meisten Clubs der Super League mögen nichts darüber sagen, was mit ihnen geschieht, wenn die Fussballsaison wegen des Coronavirus nicht zu Ende gespielt werden kann. Die Young Boys melden immerhin: «Die Existenz von YB wäre nicht gefährdet.»

Ganz anders aber sieht es beim FC Luzern aus. Er antwortet auf die Frage, ob der Club eine abgebrochene Saison finanziell verkraften könnte: «Ohne zusätzliche Unterstützung von Dritten (z. B. Aktionäre des Clubs oder die Liga) wäre dies für den FC Luzern aufgrund seines Eigenkapitals sehr schwierig.»

Wer stopft die Löcher?

Sprich: Der FCL ist auf jemanden angewiesen, der ihm die Löcher stopft, die durch fehlende Match-Einnahmen entstehen. Und das sähe sicher nicht anders aus bei einer Saison, die mit Geisterspielen zu Ende gespielt würde. Eine Variante, die mit der stetig ansteigenden Zahl von Infizierten in der Schweiz immer realistischer wird. Und im leeren Heimstadion würden die Luzerner sogar noch zusätzliches Geld verlieren.

FCL-Präsident Philipp Studhalter rechnet vor: «Wir müssten damit rechnen, dass uns ein einziges Geisterspiel im eigenen Stadion rund 250’000 Franken kosten würde: Die Ticketing-Einnahmen von rund 150’000 würden ausbleiben, gleichzeitig müssten wir für die Organisation, die Sicherheit, das Licht und Weiteres rund 100’000 Franken investieren.»

Der Vorteil des FCL: Auch wenn sein Aktionariat zerstritten ist, haben die Hauptaktionäre doch genügend Geld, das sie im Notfall einschiessen könnten.

Xamax: «Die Lage wird sehr kompliziert»

Anders sieht es bei Clubs wie Xamax oder Thun aus. Die Neuenburger schreiben zwar: «Wenn ein Saisonabbruch frühzeitig beschlossen wird, können die finanziellen Konsequenzen minimiert werden.» In Neuenburg wird an Kurzarbeit für Clubmitarbeiter gedacht. Aber auch hier ist klar: «Wenn die Ausgaben bestehen bleiben und keine Einnahmen mehr fliessen, wird die Lage sehr kompliziert.» Die Neuenburger geben an, dass sie pro Heimspiel rund 180'000 Franken einnehmen.

Und in Thun? Dort zittern die Verantwortlichen vor allem um das Derby gegen die Young Boys, das ihnen mit Zuschauern rund 70'000 Franken an Rein-Einnahmen bescheren würde. Andere Paarungen fallen weniger ins Gewicht. Lüthi sagt: «Ein paar Geisterspiele könnten wir überbrücken.» Aber nur, wenn danach wieder Partien mit Zuschauern stattfinden können.

Sonst sieht es ganz düster aus im Schweizer Clubfussball. Kein Wunder, überlegt sich die Liga, beim Bundesrat um Subventionen nachzufragen. Im Tamedia-Podcast «Dritte Halbzeit» sagt Liga-CEO Claudius Schäfer: «Auch wenn das für viele absurd klingt, ist das etwas, das wir diskutieren müssen.»

