Chelsea dominiert und gewinnt gegen die Spurs José Mourinho verliert bei seiner Rückkehr zum Ex-Club. Mit dem 2:1-Sieg festigt Chelsea Rang 4. red/dpa

Olivier Giroud rückte in die Startaufstellung und war erfolgreich. Der Franzose erzielte das 1:0 für Chelsea im Heimspiel gegen Tottenham. Tess Derry/Getty Images Marcos Alonso spielte zwar nominell als Aussenverteidiger, war aber der torgefährlichste Mann auf dem Platz. Neben seinem Treffer hatte er eine weitere gute Torchance und traf mit einem Freistoss das Lattenkreuz. Tess Derry/Getty Images Früher war José Mourinho (links) Frank Lampards Trainer, heute begegnen sich die beiden auf Augenhöhe. Lampards Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr war wie schon beim 2:0-Auswärtssieg von Chelsea gegen die Spurs im Dezember erfolgreich. Chris Lee/Getty Images Neuzugang Steven Bergwijn war im Zusammenspiel mit Lucas Moura der einzige Spieler mit Offensivaktionen bei den Spurs. Mourinho wechselte Dele Alli erst in der 78. Minute ein, das zentrale Mittelfeld mit Winks und Ndombele war sehr defensiv aufgestellt. Chloe Knott/Getty Images 1 / 4

Dieser Sieg wird Chelsea-Trainer Frank Lampard besonders freuen. Der jüngste Trainer der Premier League beförderte Stürmer Olivier Giroud und Aussenverteidiger Marcos Alonso in die Startaufstellung – und beide zahlten das Vertrauen mit einem Tor zurück. Dank dem 2:0-Sieg gegen Tottenham findet Chelsea nach nur 15 Punkten in den letzten 14 Liga-Spielen zurück in die Erfolgsspur. Für Lampards Gegenüber José Mourinho war die Niederlage doppelt bitter: Der Portugiese verlor bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sowie zum zweiten Mal in Serie gegen das Team, das von seinem ehemaligen Spieler gecoacht wird.

Das Heimteam gewann verdient. Giroud brachte es in der 15. Minute in Führung, Sekunden nachdem Teamkollege Barkley den Pfosten getroffen hatte. Chelsea powerte weiter, Marcos Alonso kam zu einer guten Tormöglichkeit. In der 48. Minute erhöhte der Spanier nach einer schönen Kombination auf 2:0. Nur wenig später setzte er einen Freistoss ans Lattenkreuz. Der Ausgleich fiel erst in der 89. Minute. Er war bezeichnend für den Auftritt der Spurs: Chelsea-Verteidiger Rüdiger lenkte den Ball von Lamela ins eigene Tor ab. Die Blues haben nun vier Punkte Vorsprung auf Tottenham und festigen den 4. Platz.

Zu reden gab einmal mehr ein VAR-Entscheid. Tottenhams Giovani Lo Celso trat Cesar Azpilicueta mit voller Wucht aufs Schienbein – und wurde nicht einmal verwarnt, unverständlicherweise auch nicht nach Konsultation des Videoschiedsrichters. Es wurde noch kurioser: Ein BT-Sport-Journalist verkündete während des Spiels, mit den Video-Schiedsrichtern im Stockley Park Kontakt gehabt zu haben. Diese gaben den Fehler zu und sagten, Lo Celso hätte des Feldes verwiesen werden müssen.

----------

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast

Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.