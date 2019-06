Christopher Martins Pereira wechselt zu YB

Der Mittelfeldspieler Christopher Martins Pereira wechselt von Olympique Lyon zu den Young Boys. Der 22-jährige Luxemburger hat in Bern für vier Jahre unterschrieben, wie der Club am Donnerstagabend mitteilt.

In der letzten Saison spielte er leihweise in der französischen Ligue 2 bei Troyes. Bereits mit 17 Jahren debütierte er in der Nationalmannschaft Luxemburgs und stand inzwischen in 38 Länderspielen auf dem Platz. Bei YB wird er die Rückennummer 35 tragen.