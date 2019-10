Crnogorcevic hält die Schweizerinnen auf EM-Kurs

Und es bleibt der Abend der 29-Jährigen, die nach den Stationen Hamburg und Frankfurt nun in den USA bei Portland unter Vertrag steht. Crnogorcevic ist es auch, die nach einer halben Stunde zur Mitte flankt, Géraldine Reuteler, Teil der neuen, hoffnungsvollen Generation, trifft zum 2:0.

Makellose Bilanz

Es ist da vor 4512 Zuschauern in der Stockhorn-Arena längst ein dominanter Auftritt des Heimteams. Es hat, angeführt der in England engagierten Mittelfeldspielerinnen Lia Wälti und Ramona Bachmann, deutlich mehr individuelle Klasse als die Gäste, die in der ersten Halbzeit zudem erstaunlich passiv agieren.

Nach der Pause steigern sich die Kroatinnen zwar, das Team von Trainer Nils Nielsen vermögen sie jedoch nie in Bedrängnis zu bringen. Mit drei Siegen aus drei Partien sind die Schweizerinnen auf Kurs – auch dank Crnogorcevic.

Frauen. EM-Qualifikation

Gruppe H. In Thun: Schweiz - Kroatien 2:0 (2:0). In Cluj: Rumänien - Belgien 0:1 (0:1). – Rangliste: 1. Schweiz 3/9 (9:0). 2. Belgien 2/6 (7:1). 3. Kroatien 3/3 (3:9). 4. Rumänien 1/0 (0:1). 5. Litauen 3/0 (1:9). – Nächstes Spiel der Schweiz. Dienstag, 12. November in Schaffhausen: Schweiz - Rumänien.

Schweiz - Kroatien 2:0 (2:0)

Thun. - 4512 Zuschauer - SR Lisieckasek (POL).

Tore:9. Crnogorcevic 1:0. 30. Reuteler 2:0.

Schweiz: Thalmann; Maritz, Bühler, Calligaris, Aigbogun; Gut, Bachmann, Wälti (63. Bernauer); Reuteler (80. Mégroz), Crnogorcevic, Lehmann (63. Humm).

Bemerkungen: 8. Lattenschuss von Bachmann.