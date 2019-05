Danke, Fussball!

Mauricio Pochettino ist meist nicht Jürgen Klopp. Pochettino trägt immer Anzug, wenn er bei einem Spiel von Tottenham an der Seitenlinie steht. Er ist normalerweise kontrolliert, obschon argentinisches Blut in seinem Körper pumpt. Nur an diesem Abend war es vorbei mit jeder Kontrolle, an diesem Mittwoch brüllte er seine Freude in die Nacht von Amsterdam und ging auf dem Rasen in die Knie, Tränen in den Augen.