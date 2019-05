Darum mussten die GC-Spieler ihre Trikots abgeben

Uli Forte und Heinz Lindner nehmen zu den Ereignissen in Luzern Stellung. (Video. SDA)

Die Gefährdung von Zuschauern, Stadionpersonal und Spielern will GC nicht hinnehmen. «Randalierer machen auf diese Weise den Fussballsport kaputt». Der Club habe zwar Verständnis für Frustrationen aufgrund der Leistungen des Teams, er verurteile aber Gewalttaten und Unsportlichkeiten «ein weiteres Mal aufs Schärfste».

Nach dem Spielabbruch in Sion im März zeigte der neue Präsident Stephan Rietiker grosses Interesse an einem aktiven Dialog mit den GC-Fans. Das ist auch jetzt noch so. Allerdings findet GC: «Chaoten und Randalierer sind keine Fans.» GC fordert in der Mitteilung auch Justiz, Polizei, den Schweizerischen Fussball-Verband sowie die Liga auf, «ernsthaft über die Bücher zu gehen.» Mit Bussen und Sanktionen gegen die Clubs sei es nicht getan. «Man kann die Fussballclubs – und es betrifft dabei nicht nur den Grasshopper Club Zürich in der Schweiz – in dieser Situation nicht alleine lassen.»