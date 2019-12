Das Ausscheiden von YB ist eine Enttäuschung – und der Preis für die vielen Verletzten

Die Europacup-Kampagne der Young Boys verlief in dieser Saison trotz einigen ansprechenden Leistungen enttäuschend. Die Champions League, das erste grosse Ziel, wurde mit zwei Unentschieden gegen das bescheidene Roter Stern Belgrad verspielt. Und das Überwintern in der Europa League, das zweite grosse Ziel, wurde gestern mit dem 1:1 bei den bescheidenen Glasgow Rangers verpasst. YB überzeugte am Donnerstag erneut nicht und ist nach anstrengenden Monaten seit längerer Zeit mit ziemlich leerem Tank unterwegs.