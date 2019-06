Das grösste Spiel der Gegenwart

Der Lacher an der Medienkonferenz. Video: SRF

Eine kuriose Szene, welche die zentralen Themen abhandelt, um der sich der WM-Auftritt der US-Amerikanerinnen dreht: Respekt und Druck. So gross der Respekt im Gastgeberland vor den Titelverteidigerinnen ist, zu Hause kämpfen sie nach wie vor um Anerkennung. Aktuell ist sogar noch eine Klage gegen den US-Verband hängig. Es geht darum, dieselben Prämien und Trainingsbedingungen zu erhalten wie ihre männlichen Kollegen. Abgesehen vom ersten Platz in der Fifa-Weltrangliste, den drei Weltmeistertiteln und vier Goldmedaillen an Olympischen Spielen haben sie Medienberichten zufolge ein weiteres schlagkräftiges Argument, das der Forderung Gewicht verleiht: Ihre Werbeeinnahmen sollen höher als diejenigen des Männer-Teams sein. Dass die Fussballerinnen derart scharfe Geschütze gegen ihren eigenen Verband auffahren, gefällt in den USA nicht allen. Umso grösser ist der Erfolgsdruck für die Spielerinnen, die ohnehin schon als Topfavorit gelten.

Und dann ist auch noch die Sache mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der sich in Vergangenheit bekannterweise nicht nur positiv über Frauen geäussert hatte. So antwortete Kapitänin Megan Rapinoe vor kurzem auf die Frage, ob sie sich auf einen Empfang im Weissen Haus freuen würde: «Ich gehe nicht ins f***ing Weisse Haus.» Das verleitete Donald Trump zur Antwort: «Megan sollte erst gewinnen, bevor sie redet! Bring den Job zu Ende.» Ein vorzeitiges Aus wäre also Futter für Kritiker und Internettrolle, die aufgrund von Rapinoes harschen Worten nun Gegnerinnen wie Deutschland unterstützen.