«Das ist eine harte Landung»

Vor jedem Sturm die Ruhe. 15 Minuten dauerte es am Sonntagabend im Stadion an der Alten Försterei in Köpenick, bis alles losbrach. Der Lärm, das Wetter, das Spiel. 15 Minuten lang schwiegen die Fans des FC Union Berlin am Sonntagabend aus «Protest gegen das Konstrukt RB Leipzig», wie man das gemeinhin kommunizierte.