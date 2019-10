Das Rose-Wunder von Gladbach

«Ich liebe Szenen, an die sich die Zuschauer auch Wochen später noch erinnern», sagte der 22-jährige Franzose im Gespräch mit der «Sport Bild» nach dem Saisonstart in die neue Bundesligasaison. Seinem Antritt, seiner Power und seinem Spielwitz verdankt Thuram seit seiner Ankunft in diesem Sommer bereits einige solcher Szenen: Drei Tore und zwei Assists gelangen dem neun Millionen Euro teuren Einkauf in sieben Einsätzen. Er ist damit einer von vier Neuzugängen, die bei der Borussia derzeit für Furore sorgen.

Marcus Thuram glänzt seit seiner Ankunft mit Toren und Assists. (Bild: Keystone)

Die Sommertransfers wissen zu überzeugen

Neben den beiden dynamischen Aussenverteidigern Stefan Lainer und Ramy Bensebaini hat auch der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo voll eingeschlagen. Mit drei Saisontoren aus den ersten sieben Bundesligaspielen steht der 22-Jährige zusammen mit Thuram auf Platz zwei der clubinternen Torschützenliste (einen Treffer hinter dem wiedererstarkten Alassane Pléa). Damit hat er massgeblichen Anteil am besten Gladbacher Saisonstart seit 43 Jahren.

Weshalb sich die Sommertransfers so schnell eingefügt haben, mag an der «Ruhe und der familiären Aura» des Vereins liegen, wie Embolo der «Aargauer Zeitung» berichtete. Bestimmt aber auch an Trainer Marco Rose, der im Sommer das Amt von Dieter Hecking übernahm. Embolo sagte gegenüber der «AZ»: «Er redet sehr viel mit mir und verlangt viel von mir. Ich habe jeweils sehr spannende Videositzungen mit dem Trainer. Nur so kann ich alles richtig wahrnehmen und liefern.» Für Thuram ist die Spielphilosophie das Erfolgsrezept des Trainers. Gegenüber der «Bild»sagte er: «Rose verfolgt eine Spielidee, die jeder Angreifer mag. Es ist eine Philosophie, die Action verspricht», den Zuschauern solle schliesslich nicht langweilig werden.

Dass die Spiele der Gladbacher Langeweile aufkommen liessen, davon kann tatsächlich nicht die Rede sein. Lediglich zum Saisonauftakt mussten die Zuschauer im Borussia-Park ein torloses Remis mitansehen. Bei der einzigen Bundesliga-Niederlage gegen RB Leipzig (1:3) blieb es zumindest bis zum Schluss spannend, als Embolo in der 90. Minute den Anschlusstreffer erzielte und Sekunden später gar den Ausgleich auf dem Kopf hatte. Allerdings machte der Leipziger Timo Werner mit der letzten Aktion des Spiels und seinem dritten Treffer an jenem Abend alles klar.

In der Ruhe liegt die Kraft

Umso überraschender kam die 0:4-Pleite in der Europa League. Ausgerechnet der Wolfsberger AC, ein Neuling im europäischen Wettbewerb, fügte der Mannschaft von Rose die höchste Heimniederlage der Gladbacher Europa-Cup-Geschichte zu. Der 43-Jährige hatte vor der Partie noch ausdrücklich vor den Österreichern gewarnt. Er kannte die Mannschaft schliesslich aus den letzten zwei Jahren, in denen er mit RB Salzburg beide Male die österreichische Bundesliga gewann.