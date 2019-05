Das Spiel ihres Lebens

Guillaume Faivre: Der Penaltyheld

Foto: Patric Spahni

Er ist der Mann, der die Thuner in Abwesenheit von Dennis Hediger (verletzt) und Stefan Glarner (gesperrt) als Captain am Sonntag im Stade de Suisse aufs Feld führen wird. Er ist auch der Mann, der fehlerlos bleiben sollte, will den Oberländer die grosse Überraschung gelingen. Aber deswegen in Aufregung geraten, das würde nicht zu Guillaume Faivre passen, diesem stoischen Neuenburger im Thuner Tor. In einer Seelenruhe sagt er, dass er sich «extrem» auf dieses Spiel freue.