«Das Tanzen gibt mir wahnsinnig viel Energie»

Das kleine Büro im Stadio di Cornaredo ist frei von jeglichem Luxus. Der Mann, der hier seinen Arbeitsplatz hat, fühlt sich trotzdem wohl: Fabio Celestini, Trainer des FC Lugano. Der 43-jährige Romand setzt sich an sein Pult, das an eine Schulbank erinnert, und macht einen sehr zufriedenen Eindruck. An der Wand hinter ihm hängen die Telefonliste seiner Spieler, eine Kinderzeichnung und eine Liste mit Verhaltensregeln für das Team.