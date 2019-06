Der Chaos-Stifter

Gerade die letzte Frage umtreibt derzeit die Fussballgrössen im Land des vierfachen Weltmeisters. Alles-Kommentierer Lothar Matthäus glaubt fest an einen Wechsel von Manchester City nach München. Für Nationalteam-Manager Oliver Bierhoff und Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke käme das einer Aufwertung der Bundesliga gleich. Oliver Kahn, einstiger Weltklasse-Goalie und designierter Vorstandsvorsitzender des FC Bayern ab 2021, findet einen dreistelligen Millionenbetrag für Sané durchaus angemessen.

Mittlerweile versuchen auch Sanés Kollegen aus der Nationalmannschaft, den 23-Jährigen von der einen oder eben der anderen Option zu überzeugen. Serge Gnabry und Joshua Kimmich, beides Angestellte des FC Bayern, hätten ihn liebend gerne in ihrem Team. Ilkay Gündogan, Angestellter von Manchester City, hätte ihn liebend gerne weiterhin in seinem Team.

Dass sich so viele Menschen Gedanken zu ihm machen, darf Sané als Kompliment verstehen: Sie alle sehen in dem jungen Mann einen aussergewöhnlichen Spieler, einen Hochgeschwindigkeitsdribbler für die linke Aussenbahn, der dank seiner Stärke im Eins-gegen-Eins jede Abwehr ins Chaos stürzen kann.

Guardiolas Spielchen

Die Bayern hatten schon im Sommer 2016 Interesse am damaligen Schalker, und sie hätten wohl auch gute Chancen gehabt, hätte ihr Trainer noch Pep Guardiola geheissen. Der Katalane war jedoch nach Manchester gezogen, und so waren es am Ende die Citizens, die rund 50 Millionen Euro nach Gelsenkirchen überwiesen. Sané sagte: «Er hat mich überzeugt, hierherzukommen. Ich habe Pep schon bei Barcelona und Bayern verfolgt. Er arbeitet hervorragend mit jungen Spielern und kann mich zu einem kompletteren Spieler machen.»

«Er ist der beste Spieler der Welt, wenn es um Läufe in die Tiefe geht.»Pep Guardiola über Leroy Sané

In England fasste Sané schnell Fuss, schon in der Rückrunde seiner ersten Saison wurde er zum Stammspieler. Es ging in diesem Stil weiter, trotz der reichlich vorhandenen Prominenz im Kader. In der zweiten Saison kürte ihn die Premier League zum Nachwuchsspieler des Jahres. In der dritten allerdings folgten nach der Winterpause mehrere Dämpfer, gerade in den wichtigen Partien dieses Frühlings sass Sané meist auf der Bank. Im Champions-League-Viertelfinal gegen Tottenham kam er in beiden Partien zusammen auf sieben Minuten, im FA-Cupfinal gegen Watford auf 17.