«Der Dank geht an Urs Fischer»

Nach dem Abpfiff gibt es kein Halten mehr: Die Fans des 1. FC Union Berlin stürmen den Platz und lancieren so die Aufstiegs-Party. (Video: Eurosport)

Auch später an der Pressekonferenz ging Fischer noch einmal darauf ein, dass er immer an den Aufstieg geglaubt habe. Zuerst sprach er von einem «guten Fight zweier Mannschaften, die alles gegeben haben» und sagte, dass Stuttgart in der ersten Halbzeit eigentlich hätte in Führung gehen müssen. «Da hatten wir wirklich Glück, dass wir im Spiel geblieben sind.» Danach bedankte sich Fischer «von der Wäschefrau bis in die Marketingabteilung» bei allen für die Unterstützung und vergass dabei natürlich auch die Fans nicht.

Während die Spieler mit grossen Biergläsern durch die Stadionkatakomben liefen und sich nach zehn Jahren in der 2. Bundesliga über das Geschaffte freuten, sagte Fischer: «Ich geniesse jetzt den Moment, alles andere wird sich irgendwie ergeben.» Am Mittwoch soll dann mit den Fans noch einmal gross gefeiert werden. Schiffsfahrt auf der Spree und Empfang auf dem Köpenicker Rathausbalkon inklusive. Danach geht es bis spät in den Abend wieder ins Stadion.

Das «Einfach geil» bleibt

«Es ist einfach geil», hatte Fischer nach der Partie gesagt. Dieses Zitat wird ihn in den kommenden Tagen bestimmt noch begleiten. Im Netz wird er auch dafür gefeiert und der eine oder andere Schweizer wünscht sich, der Trainer würde in seine Heimat zurückkehren:

