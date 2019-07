Der FCZ kämpft mit sich und der Welt

Nicht verloren, wenigstens das. Es ist ein erstes Fazit, das die Spieler des FC Zürich nach dem 0:0 gegen Luzern in die Kabine nehmen. «Einen Schritt vorwärts», nennt es Captain Yanick Brecher. «Eine Reaktion», meint Marco Schönbächler und denkt an das 0:4 gegen Lugano in der ertsen Runde. «Ich bin etwas ­beruhigt», sagt Trainer Ludovic Magnin und verweist auf das Auf und Ab während des Spiels.