Der Hoffnungsträger sorgt sich

Tosetti hat den Humor nicht verloren, das ist schon einmal ein gutes Zeichen für Thun. Gerade bei ihm, diesem Gefühlsmenschen, der sein Inneres nicht zu verbergen vermag.

Als am Sonntag die Nieder­lage gegen Xamax feststand, verschwand Tosetti sofort in der ­Kabine, er stehe für ein Interview nicht zur Verfügung, hiess es. Der Frust über das 0:2 in diesem Spiel, in dem sich die Thuner nach zehn sieglosen Ligapartien endlich den Befreiungsschlag erhofft hatten, sass tief. Er sei wütend gewesen, sagt Tosetti. Er fand, es wäre mehr dringelegen, er trauerte den ­vergebenen Chancen nach. Auch seiner, bei der er in der 90. Minute gegen Goalie Laurent Walthert das 1:1 vergeben hatte.

Das musste raus, er wurde kurz laut in der Garderobe, dann zog er sich zurück. Der 27-Jährige ging das Spiel im Kopf durch, stieg zur Regeneration aufs Velo, erst dann fühlte er sich in der Lage, wieder ein paar Worte mit den Teamkollegen zu wechseln. Er wisse mittlerweile besser, mit einer Niederlage umzugehen. Für Ablenkung sorgt Tochter Noemi, die im Sommer geboren ist. «Wenn sie lacht, ist es um mich geschehen», sagt Tosetti. Sie half ihm abzuschalten, doch als er dann Sonntagnacht im Bett lag, tauchten die ­Bilder von der Partie gegen Xamax wieder auf. Er tat sich schwer einzuschlafen. Er schlafe seit Wochen nicht mehr gut, sagt Tosetti. «Ich mache mir Sorgen.»

Felle wegschwimmen sehen

Diese Gefühlslage ist ein starker Kontrast zur Situation vor ein paar Monaten, als die Oberländer sorg- und scheinbar schwerelos durch die Liga flogen. In der Vorrunde hatten sie nach Ligaprimus YB am zweitmeisten Tore erzielt, am drittwenigsten zugelassen. Zu Beginn des Frühjahrs gewannen sie dann in Lugano und in St. Gallen, verloren nicht gegen die Young Boys – aus drei Spielen resultierten 7 Punkte.

Mit den Ausfällen von Dennis Hediger und Tosetti begann die Baisse, die im 0:2 gegen die Neuenburger ihren Tiefpunkt fand. Die Thuner, die von November bis letzten Sonntag durchgehend in den Top 3 lagen, stecken in dieser verrückten Saison nun als Vierter im Abstiegskampf. Die Lage sei heikel, sagt Tosetti. «Wir sind selber schuld. Wir hätten den Sack längst zumachen können.»