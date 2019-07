Der Kitt im Mannschaftsgefüge

Der Gümliger ist ein äusserst reflektierter Gesprächspartner. Er schwadroniert nicht von schönen Toren, viel Geld und grossen Ligen. Er erzählt vielmehr von der Freude am Fussball, die er nach seiner Rückkehr auf den Platz verspürt habe, den Spielen gegen Basel und Sion zum Ende der letzten Saison, nach denen er wusste, dass er noch möglichst lange weiterspielen möchte, dass er sich nicht bremsen lassen will von Rückschlägen und Enttäuschungen. «Jeder hat seine Achillesferse, bei mir ist es halt der Rücken», sagt Bigler und erzählt, wie er bereits vor den Trainings Übungen mache, um den Körper in Gang zu bringen. «Ich habe meine Methoden gefunden, wie ich die Sache im Griff habe.»

Die Episode mit Chihadeh

Anfang Mai unterzeichnete Bigler einen neuen Einjahresvertrag. Sowohl er als auch die sportliche Leitung hatten lange zugewartet und geschaut, wie sich die gesundheitliche Situation entwickelt. «Wenn Profisport nicht mehr möglich gewesen wäre, bringt es mir ja auch nichts, noch einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben», sagt Bigler. Als er sich gut erholte, erhielt er das neue Arbeitspapier. 71 Spiele hat Bigler in den acht Jahren in der ersten Mannschaft absolviert und dabei ein Tor erzielt. Der Wert des polyvalenten Mittelfeldspielers spiegelt sich nicht in Zahlen. Trainer Marc Schneider erklärt, Bigler sei sehr wichtig für die Mannschaft: als Leader, als Kämpfer, als Vorbild. «Das ist in der Aussenwahrnehmung nicht immer ersichtlich.»

In der Stockhorn-Arena erzählt Bigler eine Episode von der Partie letzte Woche gegen Xamax: Als er in der 78. Minute ausgewechselt wurde, habe er seinem Ersatz Saleh Chihadeh gesagt, es sei ihm eine Ehre, ihm für sein Debüt in der Super League Platz zu machen. Es sind solche Geschichten, die einem den Menschen Kevin Bigler näherbringen, die zeigen, weshalb er trotz Verletzungspech und verhältnismässig wenig Einfluss auf dem Platz immer noch in Thun ist, weshalb die Verantwortlichen 2015, als Bigler eigentlich für ein Jahr an den FC Biel ausgeliehen gewesen wäre, doch wieder als Erstes an ihn dachten und ihn zurückholten, nachdem sich Stefan Glarner verletzt hatte. «Kevin verkörpert unsere Werte perfekt», sagt Schneider. «Er ist unheimlich verlässlich.»

Das Coaching für Fatkic

Der Ruf des verlässlichen Arbeiters – er begleitet Bigler schon lange, und er ist sich bewusst, dass dieser unterschiedlich interpretiert werden kann. Positiv, als der Spieler, der immer irgendwann zu seinen Einsätzen kommt. Oder negativ, als der, der eben nicht spielt, wenn alle fit sind. Der Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld ist beträchtlich; mit Roy Gelmi und Kenan Fatkic kamen im ersten Spiel, in dem Bigler zusammen mit Basil Stillhart das Zentrum bildete, zwei Akteure nicht zum Einsatz, die auch schon Stammspieler gewesen waren, und mit Dennis Hediger wird irgendwann im Herbst der gesetzte Captain zurückkehren. Bigler weiss das. Er sagt: «Ich will mir einen Stammplatz erkämpfen und zeigen, dass ich dort hingehöre.» Eine Kampfansage an die Konkurrenten? Mitnichten. Im nächsten Moment erzählt er beispielhaft vom guten Verhältnis zu Fatkic und wie sie sich im Training gegenseitig coachen und pushen.

Kevin Bigler ist der Kitt im Mannschaftsgefüge, der längst über den Fussballplatz hinaus denkt. «Wenn du zweimal anderthalb Jahre weg und derart im Ungewissen bist, musst du dich mit dem Leben nach dem Fussball auseinandersetzen, sonst bist du naiv», sagt er. Letztes Jahr hat der gelernte Kaufmann die Berufsmatura abgeschlossen, irgendwann will er ein Studium aufnehmen. Damit habe er sich eine Tür geöffnet, falls es im Fussball nicht mehr weitergehe, sagt Bigler. «Dieser Tag kommt sowieso irgendwann.» Egal ob in einem oder in zehn Jahren. Für Kevin Bigler ist klar: «Ich freue mich auf das, was noch kommt.»