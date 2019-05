Der Präsident sagt: «Die Zeit ist gut, um zu gehen»

Gilliéron hatte seine Überzeugungen. Es brauchte viel, um ihn davon abzubringen. Das war schon bei Ottmar Hitzfeld so gewesen, als er ihm mitten im Tief des Frühjahrs 2011 den Vertrag um zwei Jahre verlängerte. Er widersetzte sich damit nicht zuletzt der Kritik aus der Swiss Football League, denn er ist immer der Meinung gewesen, ein Verband sei kein Verein, der nach ein paar Niederlagen den Trainer hinauswirft. Hitzfeld zahlte das Vertrauen zurück, indem er die Mannschaft an der WM 2014 in den Achtelfinal gegen Argentinien führte – zu einem der emotionalen Höhepunkte in Gilliérons Laufbahn als Funktionär.

Die Trennung von Miescher

Mit Russland verbunden ist auch einer der Entscheide, die ihm sehr schwer fielen. Das war die Trennung von Alex Miescher als Generalsekretär. Mit ihm bildete er ein Paar, das perfekt harmonierte: hier der Präsident, der nicht das Machtstreben anderer Präsidenten pflegte, dort der Generalsekretär, der mehr General als Sekretär war.

«Mir tat es weh, dass er ging», sagt Gilliéron heute. Die Formulierung passt zu ihm: Er will nicht, dass es heisst, sein alter Weggefährte sei wegen des streitbaren Interviews vom letzten Sommer zum Abschied gezwungen worden. Vielleicht ist das eine Form der Wiedergutmachung, weil Gilliéron die Möglichkeit verpasste, das Interview zu verhindern. Auch er las es vorab auf dem Rückflug von der WM nach Zürich. Aber er liess es durchgehen. Dabei hätte er doch den Sprengsatz erkennen müssen, der darin verborgen lag.

Die schlimmste Zeit für ihn war aber nicht Russland, das war der Fall Sion 2011. Der Verband befand sich zwischen zwei Mühlsteinen: Zum einen war da die Fifa, die ihn dazu zwang, Sion wegen Transfervergehen 36 Punkte abzuziehen. Und zum anderen Christian Constantin, der gegen alle Instanzen wütete und sich letzten Endes verrannte.

Die letzte Bestätigung

Als Präsident hat er immer seine Prinzipien gehabt. So hat er das auch bei der Suche nach dem neuen Manager fürs Nationalteam gehalten. Der Auftrag an die Basler Berater Bernhard Heusler und Georg Heitz hiess: Überprüft die Strukturen rund um die Nationalmannschaft. Als die Swiss Football League, die Abteilung des Profifussballs, eine Ausdehnung der Kompetenzen des Managers auf alle U-Teams wollte, widersetzte sich Gilliéron. «Wenn wir schon eine Untersuchung in Auftrag geben, halten wir uns an deren Resultate», erklärt er. «Gehen wir Schritt für Schritt voran.» Getreu seinem alten Motto: Evolution statt Revolution.

Am Samstag also wird sein Nachfolger gewählt. Dann hat er noch einen letzten Höhepunkt: Das ist das Final Four der Nations League Anfang Juni in Portugal mit der Schweiz. Es ist seine jüngste Bestätigung, als Präsident vieles richtig gemacht zu haben. Am 21. Juni hat er seinen letzten Tag im Amt. «Danach ist mein Plan, keine Pläne zu haben», sagt er.