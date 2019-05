Der Traditionsclub ist wie neugeboren

Servette fans have jumped the gun. Still two minutes left! ????#SFCLSpic.twitter.com/wAkHywL48f — ???????????????????????????????????????????????????????????? (@FootballSwissEN) May 10, 2019

Zerstörte Glaubwürdigkeit

Ansonsten hat der Club wieder eine positive Ausstrahlung, er wirkt wie neugeboren nach Jahren, in denen Hochstapler und Blender wie Marc Roger, Majid Pishyr oder Hugh Quennec mit Misswirtschaft die Glaubwürdigkeit zerstörten, bis Servette im nationalen Geschäft kein Faktor mehr war. Heimspiele im Stade de Genève mit seinen 30'000 Plätzen verkamen meist zu einer trostlosen Angelegenheit. Aber Fischer, ein lokaler Unternehmer, schreckte all das nicht ab, im Gegenteil. Er erkannte «ein schönes Projekt», ihn zog die Vorstellung an, diesem maroden Laden nicht bloss einen frischen Anstrich zu geben, sondern frisches Leben. Dieses Talent hatte er entwickelt: in Schieflage geratene Firmen wieder aufzurichten.

In Genf pflegt Fischer enge Beziehungen zur lokalen Finanzwelt. Er brachte es fertig, dass die Fondation Hans Wilsdorf, die Stiftung des gleich­namigen Gründers der Uhrenmarke Rolex, mehrere Millionen Franken zur Rettung von Servette beisteuert. Und er begeisterte vermögende Leute für den Fussball, deren Identität er nicht preisgibt. Er betont lieber, dass er «gute Menschen» um sich habe: «Ich gebe oft Auskunft. Aber die Arbeit verrichtet eine tolle Gruppe.»

Das verschwundene Dossier

2017/18 glaubte Fischer, Servette wäre bereit für die Super League. Stattdessen endete die Saison in der Challenge League auf Platz 3. Und mit der Frage: Wer wird eigentlich neuer Trainer? Alain Geiger hatte sein Dossier zwar eingeschickt, aber nie ein Signal erhalten. Also rief er im Mai Fischer an, der darob erstaunt war. Von Geigers Bewerbung wusste er nichts, konnte er nichts wissen, weil Mitarbeiter sie ihm nicht weitergeleitet hatten. «Weil sie fanden, dass Geiger nicht alle Kriterien erfüllt», sagt Fischer. Der Präsident aber lud ihn zum Gespräch ein, liess sich überzeugen und gab ihm einen Zweijahresvertrag. Kaum hatte er das getan, meldeten sich die Skeptiker: Geiger, wieso er? Ist ein Trainer, der zwei Jahre ohne Club war, dieser Aufgabe gewachsen?

Fischer kümmerte das so wenig wie seinen neuen Coach aus dem Wallis. Geiger wusste, dass er die Chance packen musste. Das hiess: aufsteigen. Heute sagt der 58-Jährige: «Ich hatte den Vorteil, über viel Erfahrung zu verfügen.» Er integrierte neun neue Spieler und verfügte über ein Kader, das zu einem Steigerungslauf fähig war. In der Vorrunde musste Geiger eine heikle Phase überstehen, jetzt kann er sagen: «Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben.»