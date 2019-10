Deutschland verblüfft zuerst, bricht dann ein

Aus der Not heraus hat eine Bubi-Elf um den neuen Torgaranten Serge Gnabry gegen Argentinien lange verblüfft - brach am Ende aber ein. Die von Bundestrainer Joachim Löw nach dem Ausfall von 15 Nationalspielern formierte Verlegenheits-Formation begeisterte am Mittwochabend die lediglich 45 197 Zuschauer in Dortmund beim 2:2 im Testspiel gegen die ohne Weltfussballer Lionel Messi angetretenen Gäste zwischenzeitlich mit ihrem überfallartigen Konterfussball. In der Schlussphase zahlte sie Lehrgeld.