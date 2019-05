Die riskante Entscheidung des Weltmeisters

Dieser Entscheid birgt ein gewisses Risiko, trotz seinem Status. Denn Barcelona wird als Topfavorit für die Verpflichtung des 28-Jährigen gehandelt. Der Verein, der Medienberichten zufolge vor einem Jahr kurz davor war, Griezmann zu verpflichten. Damals hatte sich der Franzose bei seiner Entscheidungsfindung von einem Kamerateam begleiten lassen. In der Dokumentation «La Décision» gewährte er Einblicke in seine Gedankengänge und Gefühlswelt. Für viele galt als sicher, dass er mit der Doku seinen Wechsel in die katalanische Metropole verkünden wollte. Denn produziert wurde das Ganze von einem Produktionsteam der Firma Kosmos – die Agentur gehört Barça-Verteidiger Gerard Piqué.

Umso grösser war der Schock in Barcelona, als Griezmann sich dazu entschied, bei Atlético zu bleiben und seinen Vertrag zu verlängern. Weder Fans noch Clubverantwortliche von Barcelona goutierten seinen Gang an die Öffentlichkeit dazumal. In den Medien wurde sogar von einer Demütigung des spanischen Meisters gesprochen. Gemäss einer Umfrage von «Mundo Deportivo», einer Sportzeitung aus Barcelona, sprachen sich 91 Prozent der 54'173 Personen gegen eine Verpflichtung Griezmanns aus. Und das bei einem Fussballer, der für 120 Millionen Euro und als Startransfer kommen soll.

Hohe Ablösesumme garantiert keinen Stammplatz

Was nicht hilft: In Barcelona ist die Konkurrenz noch stärker als bei Vizemeister Atlético. Mit Messi, Suarez und Coutinho bilden bereits drei Topstars den 3-Mann-Sturm. Ousmane Dembélé musste nach seiner Ankunft beim FC Barcelona am eigenen Leib erfahren, dass eine hohe Ablösesumme nicht gleichbedeutend mit einem Stammplatz sein muss. Bleibt er fit, ist es auch für Griezmann eine hohe Hürde, an der er erst noch vorbeikommen muss.

Und Medien wie Fans gehen in Barcelona mit den Spielern vergleichsweise hart ins Gericht. Philippe Coutinho wurde nach beeindruckendem Start bei Barça zuletzt von den eigenen Fans ausgepfiffen und von den Medien stark kritisiert. Mittlerweile ist sogar möglich, dass der 160-Millionen-Transfer nach nur anderthalb Jahren vom Hof gejagt wird. Es wäre also sehr spannend, zu sehen, wie sich Griezmann in diesem rauen Klima zurechtfinden würde. Wenngleich seine spielerische Qualität ausser Frage steht, ist der Druck beim spanischen Meister nochmals ein ganz anderer. Gerade mit seiner Vorgeschichte dürfte das anspruchsvolle Publikum im Camp Nou einen noch kürzeren Geduldsfaden haben als ohnehin schon.

Neben dem FC Barcelona sollen auch andere Topclubs ihre Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt haben. Die festgeschriebene Ablösesumme sinkt ab dem 1. Juli von 200 Millionen Euro auf neu 120 Millionen. Dieser Umstand wirft die Frage auf, ob bereits bei seiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr auf einen möglichen Transfer in diesem Sommer hingearbeitet wurde. Damals war ein grosses Argument für Griezmanns Verbleib, dass der Champions-League-Final in Atléticos Heimstadion Wanda Metropolitano stattfindet. Der Linksfuss hätte die Colchoneros dorthin führen sollen.