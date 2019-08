Dieses Scheitern ist sehr schmerzhaft

Dieses Ausscheiden tut den Young Boys enorm weh. Sie waren in beiden Playoff-Partien gegen Roter Stern Belgrad die bessere, gefährlichere Mannschaft und haben keine Begegnung verloren. Kleinigkeiten entschieden, Zufälle und Zentimeter auch, und in den entscheidenden Momenten war YB zu wenig entschlossen. Im Abschluss. Bei den Standardsituationen. Vor den Gegentoren. Beim 2:2 in Bern wie beim 1:1 am Dienstag in Belgrad.