Ein Bachelor mit besonderen Qualitäten für YB

Es gibt diese eine slapstickartige Szene, über die man im Internet stolpert, wenn man sich mit Vincent Sierro beschäftigt. Anfang Dezember verschoss der Mittelfeldspieler einen Elfmeter für St. Gallen in Thun (0:2) beim Stand von 0:0, als er den Ball mit einem leichten Heber in die Mitte des Tores lupfen wollte, sein Versuch aber zu hoch geriet. St. Gallens Trainer Peter Zeidler ist immer noch fassungslos, wenn er darüber spricht: «Ausgerechnet Sierro versucht so etwas.»