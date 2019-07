Ein Fussballclub für eine Verschwörungstheorie

Fast acht Minuten dauert das Video, das Javi Poves unlängst auf Youtube publiziert hat. Javi Poves ist 32 Jahre alt, das Haar gepflegt zerzaust, die Augen strahlend blau, bis 2011 war er Berufsfussballer. Der Titel des Videos lautet «Presentación Flat Earth FC». Doch während sechseinhalb Minuten ist nur Javi Poves zu sehen, als Baby mit seinem Vater, als Kind im Superman-Kostüm, als Jugendlicher im Fussballdress. Es geht in diesem Video also vor allem um: Javi Poves. Und der hat in Mostoles gerade eine Bestmarke in Sachen Absurdität gesetzt, wohl weltweit.