«Ein rabenschwarzer Tag für GC und für den Fussball»

Ein Debakel: GC-Chaoten provozieren Spielabbruch. Video: SRF

Schiedsrichter Alessandro Dudic wird vom vierten Offiziellen an der Seitenlinie über Funk informiert, dass Unruhe aufkommt. Dudic schickt vorsorglich beide Mannschaften in den Kabinengang. Ordnungshüter stellen sich vor die GC-Kurve, acht Minuten später marschieren 26 Polizisten in Vollmontur auf, sie bekommen Applaus des Luzerner Publikums. Sie markieren Präsenz, greifen aber nicht ein.

«Ausser Lindner könnt ihr alle gehn.» GC-Anhang in Luzern

Heinz Lindner macht sich auf den Weg zum Zürcher Anhang. Der ruft ihm zu: «Ausser Lindner könnt ihr alle gehn.» GC-Präsident Stephan Rietiker begleitet den Goalie, und die zwei lassen sich auf das Gespräch mit denen ein, die an der Seitenlinie stehen. Und die nur eines wollen: dass die Spieler Trikots und Hosen vor ihnen ausziehen – als Zeichen, dass sie der GC-Farben nicht würdig sind.

Rietiker und Lindner erkennen: ­Weiterspielen ist keine Option. Nach 22 Minuten wird aus dem Unterbruch ein Abbruch.

Dudic hat in der Vorbereitung auf diesen Sonntag auch dieses Szenario gedanklich durchgespielt. GC vor dem Abstieg, Unmut der Leute im Umfeld – «da muss ich auch für diesen Fall gewappnet sein». Für den 30-jährigen Berner ist es das zweite Mal in dieser Saison, dass er eine solche Situation erlebt. Mitte März war er im Sittener Tourbillon vierter Offizieller, als GC-Chaoten Fackeln aufs Feld warfen und so den Abbruch der Partie provozierten.

Um 17.51 Uhr verkündet die Stadion­speakerin, was der Schiedsrichter entschieden hat. Der GC-Mob klatscht: Ziel erreicht. Die Luzerner Fans höhnen in Richtung Grasshoppers: «Liga B! Liga B!» Was für eine Demütigung für die Spieler, die alle vor der Kurve ihre Trikots deponiert haben und so zumindest teilweise der Forderung nachgekommen sind. «Wir sind GC. Was seid ihr?», ruft ihnen die Kurve hinterher.