Eine Mannschaft wie Urs Fischers Ebenbild

«Ich sehe das nicht als Erfolg an», sagte Fischer. Bilanz wolle er erst nach der letzten Runde am Sonntag ziehen. Also erst, wenn nach Unions Spiel in Bochum und dem Fernduell mit dem Tabellenzweiten Paderborn (in Dresden) feststeht, ob Union direkt aufsteigt – oder in der Barrage gegen Stuttgart antreten muss, den 16. der Bundesliga.

Rätselhafte Stimmungslage

Urs Fischers Ruhe, sie passt gut zu Union und zur aktuell rätselhaften Stimmungslage. Vor dem Heimspiel gegen Magdeburg am vergangenen Sonntag (3:0) hängten Fans ein Transparent auf, das die gelassene Grundeinstellung des Vereins zum Thema Aufstieg ausdrückte: «Alles kann, nichts muss!» In Berliner Medien fand man aber auch Berichte darüber, dass es eine «AJ»-Bewegung gebe, einen Fansektor, der sich dem Motto «Aufstieg jetzt!» verschrieben habe. Es gibt allerdings auch eine Fangruppe, die nicht um jeden Preis nach oben will, weil sich ihnen eine Zeile aus der Vereinshymne in die Seele eingebrannt hat: «Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union! Eisern Union ...!»

Dass es Union-Fans gibt, die im Falle des Aufstiegs Angst hätten, «dass du dich komplett entfremdest», das weiss auch Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer. Ihm ist bewusst, dass Union ein Club ist, in dessen Stadion der Sprecher manchmal unter Tränen in der Halbzeit Meldungen zu Trauerfällen aus der Union-Familie auf den Rängen verliest; ein Club, dessen Stadion noch zu zwei Dritteln aus Stehplätzen besteht und wo es noch ein steinernes Büdchen mit einer handbedienten Anzeigetafel gibt – wie wohl nirgends sonst im durchgestylten Profifussball.

Aber der Erfolg hat auch seine Nebenwirkungen. In den vergangenen Jahren sind viele Fans aus fernen Ländern nach Köpenick gereist, weil sie bei Union noch eine Authentizität vorfinden, die es im Fussball ihrer Länder nicht mehr gibt, oder weil sie sich daheim den Stadionbesuch nicht mehr leisten können.

Sollte Union jedoch tatsächlich aufsteigen, müsste gemäss Liga-Bestimmungen das Sitzplatzkontingent aufgestockt werden – mit Auswirkungen auf das Preisniveau und auf den Charakter des Vereins. Genau das ist jene Angst, die in den Baumwipfeln rund um die Alte Försterei hängt: dass der Club einer Gentrifizierung anheimfällt, die den Rest der Hauptstadt in ihren Klauen hat. Doch vielleicht muss Ruhnert als Glücksfall für Union bezeichnet werden, denn für soziale Befindlichkeiten hat er eine Antenne. Er ist Fraktionschef der Linken im Stadtrat seiner Heimatstadt Iserlohn.