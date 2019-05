Eine Schale, viel Bier und noch mehr Kitsch

Ein Cüpli für die Bosse – und Sprechchöre für Kovac

Die Bosse, Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge, stossen auf der Tribüne mit einem Cüpli auf den Titel an, während unten die Bierduschen weitergehen. Diese Bilder sind die gleichen wie seit 2013 immer, zum siebten Mal in Folge schon haben die Bayern den Titel gewonnen. Bei den ersten sechs waren es 10 bis 25 Punkte Vorsprung, die Liga ächzte unter der Langeweile im Titelkampf.

Als Kovac letzten Sommer aus Frankfurt kam, wusste er, dass er bei den Bayern eine Saison des Umbruchs angehen musste. Einmal nur Zweiter zu werden, das wäre kein Desaster, sagte Präsident Uli Hoeness im Frühjahr. Die eigenen Worte vergass er bald einmal, den Titel wollte er so unbedingt wie Rummenigge, der Vereinsvorsitzende.

Und dieser Rummenigge war es, der Kovacs Position öffentlich schwächte. Die ominöse Aussage hiess: «Es gibt keine Jobgarantie bei Bayern München, für niemanden. Jeder muss liefern.» Seit diesem Tag, es war der 7. April und Stunden nach dem furiosen 5:0 gegen Dortmund, stand die Frage immer im Raum: Darf Kovac über den Sommer hinaus bleiben? Trauen ihm die Bosse wirklich zu, nächste Saison den Angriff auf die europäische Spitze zu orchestrieren? Was ihnen wehgetan hat, war der mutlose Auftritt in der Champions League gegen Liverpool.

«Ich bin überzeugt, dass es weitergeht»

Kovac hat alles stilvoll ertragen, das war schon im Herbst so gewesen, als die eine oder andere Indiskretion aus der Kabine seine Position zu schwächen drohte. Erst vor dem Spiel gegen Frankfurt gewährt er einen Einblick in seine Gefühlswelt: «Wenn ich Ihnen eine kleben würde», sagt er, «hätten Sie kurzzeitig Schmerzen. Aber wissen Sie, was das Schlimme ist: die Seele. Wir müssen dahin kommen, dass wir mehr den Menschen sehen. So wie ich jemanden behandle, möchte ich auch behandelt werden.»